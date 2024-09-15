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Сегодня, 11:45

Орлов: «Нино — интеллигентный защитник, Соболев его пару раз подстраховал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Александр Соболев принес «Зениту» пользу в игре 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Да, Соболев не забил, но, на мой взгляд, этот матч он может занести себе в актив. Один из шестерых, кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Кто-то его журит за то, что едва не забил в свои ворота? Ну... Это опять же борьба. Зато было несколько эпизодов, когда он на угловых у своих ворот отводил угрозу, выносил мяч подальше. Нино – хороший защитник. Но слишком интеллигентный (улыбается). Соболев его подстраховал. Силовой форвард, который и впереди работает, и сзади не филонит. Вот вам и баланс. По-хорошему наглый нападающий, цепляющийся за мячи. Эту функцию он выполняет.

Конечно, ждал от питерцев большего в плане созидания. Честно говоря, думал, что в старте выйдет Педро, но он прилетел в Россию только накануне матча. Играл за молодежную сборную Бразилии. Наверное, он придал бы гостям остроты на фланге. Вендел и Клаудиньо – не в оптимальных кондициях. Есть некоторые вопросы к физической готовности. Но еще наберут, как и Дуглас Сантос. Да и Глушенков скоро вернется в строй», – сказал Орлов.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» в августе из московского «Спартака», сумма трансфера составила 10 миллионов евро по данным Transfermarkt. Встреча с ЦСКА стала первым официальным матчем игрока за петербургский клуб.

«Зенит» после 8 матчей возглавляет таблицу РПЛ с 20 очками. ЦСКА (13 очков) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

 
Матео Кассьерра, Александр Соболев и&nbsp;Игорь Дивеев. «Прессинг ЦСКА был просто фантастическим! Соболев показал, зачем он нужен Семаку». Орлов – о победе «Зенита»

 

Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов

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