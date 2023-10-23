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РПЛ

23 октября, 18:21

Орлов: «Краснодар» сильно изучили, у него сейчас будут проблемы. Но, может быть, Ивич что-то придумает»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов, говоря о результатах «Краснодара», отметил, что соперники хорошо изучили команду.

«У «Краснодара» сейчас начался процесс, когда их сильно изучили. И Кордоба «отрезан» от партнеров. Вспомните хотя бы матч с «Ростовом» в прошлом туре — в первом тайме они вообще ничего не могли сделать. Так что у «Краснодара» будут проблемы. Хотя они сейчас оторвались, и, может быть, Ивич что-то придумает. Но погоня продолжается, «Зениту» надо догонять. Да и «Крылья» на дистанции, я уверен, будут хорошо играть. Так что это тройка очень сильных команд», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

В 12-м туре РПЛ «Краснодар» не смог обыграть в гостях «Балтику» (2:2). Однако «быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. Второе место занимает «Зенит», набрав 23 очка. «Крылья Советов» с 21 очком идут на третьей строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-krasnodar-izuchili-u-nego-sejchas-budut-problemy-no-mozhet-by-t-ivich-chto-to-pridumaet/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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