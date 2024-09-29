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Сегодня, 18:15

Орлов: «Полсостава «Спартака» медленнее, чем у «Локо». Бабич, Денисов...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах матча «Локомотив» — «Спартак» (3:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

— Интересный чемпионат. «Локо» и «Краснодар» лидируют, «Зенит» отстает всего на очко. Все только начинается. Железнодорожники очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Бабич, я уж промолчу про Денисова. Не успевают. Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Александр Соболев. «Краснодар» был лучше. Вендел и Клаудиньо не убедили. Зачем выпускать Соболева?" Орлов — о поражении «Зенита»

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов

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