Орлов: «Полсостава «Спартака» медленнее, чем у «Локо». Бабич, Денисов...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах матча «Локомотив» — «Спартак» (3:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

— Интересный чемпионат. «Локо» и «Краснодар» лидируют, «Зенит» отстает всего на очко. Все только начинается. Железнодорожники очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Бабич, я уж промолчу про Денисова. Не успевают. Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.