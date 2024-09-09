Орлов считает, что «Спартак» зависит от Барко

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил значение полузащитника Эсекьеля Барко для нынешнего состава «Спартака».

«Барко для «Спартака» — это как Вендел для «Зенита». Они очень похожи по вкладу. Они, так сказать, разгоняют атаку очень здорово. Барко сумел организовать, всех «склеил», получились связки. И сам еще себя не полностью проявил, потому что, если они еще будут ему давать передачи острые, так он будет забивать. Он умеет это делать.

Конечно, им нужны игроки. Вот у них правый защитник Денисов... Ну, тоже не хватает техники ему. Если травма Барко, кто будет разыгрывать? Почему-то Зиньковский никак не вкладывается. Я ожидал 2-3 года назад, что Зиньковский и Глушенков — похожие игроки по движению и умению разыгрывать. А вот Зиньковский как-то затух. Без Барко в «Спартаке» все расклеится? Может быть, и нет. Может быть, Зиньковский-то как раз начнет играть. Но пока это не получается. Все равно есть команда«, — цитирует Орлова «РБ Спорт».

25-летний Барко перешел в «Спартак» в августе за 12 миллионов евро. В 7 матчах за красно-белых аргентинец забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.