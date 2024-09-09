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Сегодня, 17:06

Орлов считает, что «Спартаку» нужно расстаться с Зобниным для борьбы за титулы

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как «Спартаку» стоит изменить состав для борьбы за чемпионство.

«Спартаку» надо отказаться от капитана команды Зобнина. Как отказались когда-то от Джикии. Футболист в центре поля делает два нарушения. Причем он нарушения-то делает неумышленно, он просто иначе не умеет, не умеет отбирать мяч без нарушений. Мастерства не хватает.

Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть. Это остатки прошлого «Спартака», потому что у них были ложные лидеры. Жиго и Джикия все время участвовали в атаках. И это всем нравилось, но сзади у них была дыра, и по центру в основном им забивали. Но если ты взят на контракт защитником, то чего ты лезешь вперед? Ты вначале обеспечь сзади оборону», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

30-летний Зобнин перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Динамо» за 3 млн евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

Источник: РБ Спорт
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов

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