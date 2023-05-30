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Сегодня, 11:45

Орлов: «Пиняев и Кордоба могли бы заиграть в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что у атакующего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева есть качества, чтобы заиграть в «Зените».

«Сейчас таких нестандартных исполнителей, как Аршавин, увы, нет. Захарян? Мы слишком много авансов ему выдали. Арсен почему-то остановился в своем развитии. Пиняев резкий, нестандартный. Но он скорее фланговый футболист. Кстати, писали об интересе к нему со стороны «Зенита». Да, думаю, он бы мог подойти питерской команде. Как и Кордоба из «Краснодара». Но смущает один момент. Пиняев уже в столь юном возрасте получает мышечные травмы. Понятно, что глобальные выводы делать рано, но мышечный аппарат готовится в детско-юношеском футболе. Вдруг уже где-то мышечные волокна не выдерживают? Не знаю. Тут надо все просчитать. Надеюсь, что у Сергея эта травма лишь эпизод. Посмотрим на дистанции», — сказал Орлов «СЭ».

Пиняев перешел в «Локомотив» в январе 2023 года. 18-летний россиянин забил 1 гол в 11 матчах за железнодорожников.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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