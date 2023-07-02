Орлов: «Для «Зенита» Клаудиньо очень ценен. Но систему определяет клуб, наверняка появятся новые ребята»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» форварда Клаудиньо.

«Для «Зенита» Клаудиньо очень ценен. Он — конструктор игры, может начинать и завершать атаки. Уходить или нет — его личное решение. Возможные уходы Малкома и Клаудиньо — потеря для «Зенита» со спортивной точки зрения. Но систему определяет клуб. Наверняка появятся новые ребята», — цитирует Орлова Sport24.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо может перейти во «Фламенго». Однако представитель футболиста Гильерме Миранда опроверг эту информацию.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.