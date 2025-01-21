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Сегодня, 18:45

Орлов — о Соболеве: «Как бы его выход на поле весной не шел во вред «Зениту»...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

— Сможет ли Соболев выйти весной на новый уровень? Не готов отвечать на вопрос из серии — верю/не верю, Просто боюсь, что за три месяца подготовки он не сможет улучшить свои игровые качества. По сравнению со своими конкурентами он менее техничен, менее координирован. Другие форварды мастеровитее. Дай бог ему здоровья. Может быть, эксперимент Семака и получится успешным. Но как бы выход на поле Соболева и весной не шел во вред команде. Пока он ничем «Зениту», увы, не помог. 0 голов и 0 результативных передач в РПЛ.

27-летний форвард летом прошлого года перешел в «Зенит» из «Спартака». Он провел 16 матчей за сине-бело-голубых, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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