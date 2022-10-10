Орлов — о новом тренере «Локомотива»: «Семин — символ. Как можно было от него отказаться?»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Юрий Семин — хорошая кандидатура на пост главного тренера «Локомотива».

«Слава богу, отмучился «Локомотив». Москвичи освободились от немецкого ига. Матч с «Сочи» — это нечто. Ну никакой игровой дисциплины. Ужас! Никакого взаимопонимания с тренером...

Кто вместо Циннбауэра? Говорят о Семине? А почему бы и нет? Главное — ему надо создать условия, доверять и укрепить состав. Вы же видите, что произошло с футболистами «Локо»? Почему перестал расти Баринов? Закис! Про него говорили, что это опора сборной. Надежда. Но немецкая бригада вообще не способствовала тому, чтобы он прибавил. Да все закисли... Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!

Юрий Палыч — тонкий психолог. Он-то найдет подход к подопечным. Даже не сомневаюсь. Опыт у него колоссальный.

Говорят еще и про Талалаева? Могут и его позвать. Но есть, например, и Кержаков. Чем не кандидатура? Авторитетный специалист.

Не нужно смотреть на возраст Юрия Палыча. Да, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что у него обязательно все получится в «Локомотиве». Но предпосылки к этому есть. Я же общаюсь с ним.

Он в форме, понимаете? Держит руку на пульсе, не устарел в профессиональном плане. Это, может быть, единственный наш тренер, который посещает каждый финал Лиги чемпионов. Учится, подсматривает что-то у европейских тренеров. Не запускает себя, хочет совершенствоваться. Творческий человек.

Конечно, решать руководству «Локомотива». Но вы представляете, сколько людей возвратится на трибуны при Семине? Юрий Палыч вернет Лоськова, Пашинина, наберет помощников. И «Локомотив» сразу задышит! Станет популярным клубом!

Должна быть логика в принятии таких решений, понятные критерии отбора. Мы же видим, к чему привела ставка на немцев. Семину, например, можно предложить контракт на два года, чтобы он и командой руководил, и готовил себе постепенно смену — например Лоськова. Вот тогда будет преемственность, сохранятся традиции. Надо же дорожить такой фигурой, как Семин!

Как можно было отказаться от такого символа?" - сказал Орлов.

Юрий Семин возглавлял московский клуб четыре раза — с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016 по 2020 год.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.