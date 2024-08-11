Орлов считает, что «Зенит» заслуженно победил «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Результат закономерен. «Зенит» наиграл на победу, был сильнее соперника. Если бы еще отдельные футболисты умели играть левой ногой... Имею в виду Караваева и Эраковича. Какие моменты они имели! Ну что поделать. Совсем не левши (улыбается). Матч получился напряженным, по качеству футбола хозяева москвичей превзошли. Зенитовцы мастеровитее.

Но вот что сразу бросилось в глаза. Динамовцы, в отличие от предыдущих соперников команды Семака, ловили питерцев именно в момент приема мяча. Тому же Глушенкову приходилось непросто, его почти все время сразу же встречали, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этой игры сине-бело-голубые с 12 очками занимают первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 баллами идет на второй строчке.