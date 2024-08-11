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Сегодня, 14:00

Орлов считает, что «Зенит» заслуженно победил «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Результат закономерен. «Зенит» наиграл на победу, был сильнее соперника. Если бы еще отдельные футболисты умели играть левой ногой... Имею в виду Караваева и Эраковича. Какие моменты они имели! Ну что поделать. Совсем не левши (улыбается). Матч получился напряженным, по качеству футбола хозяева москвичей превзошли. Зенитовцы мастеровитее.

Но вот что сразу бросилось в глаза. Динамовцы, в отличие от предыдущих соперников команды Семака, ловили питерцев именно в момент приема мяча. Тому же Глушенкову приходилось непросто, его почти все время сразу же встречали, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этой игры сине-бело-голубые с 12 очками занимают первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 баллами идет на второй строчке.

Евгений Латышонок. «Аплодирую Латышонку! Но не следовало ли удалить Карраскаля?» Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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