Орлов считает «Динамо» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Российский комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает фаворитом чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром сезона.

По итогам 29 туров «Динамо» лидирует в чемпионате с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.

«Ну, 70% у «Динамо», им надо вничью сыграть всего-то. «Динамо» сейчас на ходу, они хорошо играют», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

В заключительном, 30-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». Оба матча пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.