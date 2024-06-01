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Сегодня, 11:30

Орлов считает Гайича лучшим правым защитником РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» определил лучшего правого защитника РПЛ.

— Представитель ЦСКА Милан Гайич. Очень мобильный, скоростной, агрессивный, координированный. Он может и слева довольно эффективно действовать. В принципе любому футболисту можно поставить удар, обучить тактическим нюансам. А вот скорость — вещь природная. Армеец ею, к счастью, не обделен.

В то же время мне странно, почему притормозил в своем развитии Волков из «Краснодара». Год назад, если помните, он входил в мою сборную. Мы с Женей Ловчевым поражались его скоростным данным! Его легкости! А что сейчас? Мне все-таки кажется, что тут дело в тренере. К таким футболистам надо искать подход. Обучать их, чтобы нивелировать какие-то тактические просчеты, — сказал Орлов.

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

Милан Гайич
Геннадий Орлов
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