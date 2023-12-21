Орлов считает Волкова лучшим правым защитником РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучшего правого защитника РПЛ в первой части сезона.

— Правый защитник — одноклубник Сафонова Сергей Волков. Я его, кстати, отмечал еще по итогам прошлого сезона. Что его отличает от остальных? Великолепная физическая готовность. Мощный, активный, выносливый, здорово подключается вперед, часто успевает отскочить назад, занять свою позицию. Ну сравните его, например, с Караваевым, который до травмы играл за сборную России. На мой взгляд, Волков эффективнее действует справа, продуктивнее, конкретнее.

Вообще «Зенит» испытывает проблемы на правом фланге. Марио Фернандес ничего не показал осенью в тех играх, в которых выходил на поле. В последних турах Семак ставил сюда левшу Кругового. Но я бы не сказал, что это панацея от всех бед.

Повторюсь, Волков мощнее своих конкурентов. Он мне сейчас напоминает Ловчева, которого в 1972 году признали лучшим футболистом СССР. Евгений, правда, слева играл, но тоже бежал как конь!