Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

Орлов сравнил форвардов Тюкавина и Кокорина

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов считает игрока «Зенита» Матео Кассьерру и футболиста «Динамо» Конастантина Тюкаивна лучшими нападающими РПЛ.

— Кассьерра — лучший бомбардир чемпионата, в одном матче забил аж пять мячей. Тут все очевидно. Настоящий бомбардир.

Тюкавин вел «Динамо» к золоту, забивал голы на любой вкус. Но пока еще показывает не все, на что способен. Талант. Кордоба — первый запасной. Я все-таки зенитовца и динамовца поставлю чуть повыше по их вкладу в успехи своих команд. Хотя футболист «Краснодара», без всяких сомнений, прекрасный форвард.

Тюкавина признали лучшим игроком сезона. Но у меня другой фаворит. Глушенков. Я бы выбрал именно представителя «Локомотива».

Сравнение Тюкавина с Кокориным? Наверное, Александр был талантливее, играл разнообразнее, действовал, в том числе, и на фланге. У Константина пока все-таки более ограниченный диапазон действий, но у него все впереди. Он еще, по сути, в начале своего пути, может реализовать себя лучше Кокорина, — сказал Орлов «СЭ».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

Александр Кокорин
Геннадий Орлов
Константин Тюкавин
4
0
Читайте также
Спецслужбы Франции обвинили гражданина России в олимпийском терроризме
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
«Для меня лучший игрок РПЛ не Тюкавин, а Глушенков». Символическая сборная Орлова
«Чемпионат»: Николич возглавит ЦСКА в случае увольнения Федотова
В «Ахмате» допустили возвращение Конате
В «Ахмате» заявили, что Адиев продолжит работу с командой в следующем сезоне
Источник: ЦСКА примет решение по будущему Федотова в команде в выходные
«Сочи» объявил об уходе полузащитника Юсупова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Орлов считает Гайича лучшим правым защитником РПЛ

Орлов — о Файзуллаеве: «Этот парень умеет на поле все!»