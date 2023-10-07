Орлов: «Кассьерра и Сергеев не терроризируют защитников так, как это делали Дзюба и Азмун»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Сочи» (2:0) в интервью «СЭ» выразил мнение, что нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра недорабатывают в прессинге.

«Вот по Сергееву есть некоторые вопросы. Вы же видели, что он был недоволен (возможно, собой), когда его заменили. Да, отдал великолепный голевой пас Кассьерре. Но ему еще не хватает легкости, резкости. Все-таки они в паре с Кассьеррой мало прессингуют защитников, не терроризируют, что называется, оборону соперника. Тут примером для них может служить дуэт Азмун — Дзюба. Те форварды больше напрягали соперников. Пока Кассьерра с Сергеевым недотягивают до прежних нападающих. Надо быть более мобильными, более активными, надо чаще отскакивать от своих опекунов для приема мяча!

Неплохо вышел на замену Изидор. Инициативный. Мог забить третий гол, убежал от защитника. Показал, что находится на правильном пути», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

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