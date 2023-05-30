Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Орлов о Дзюбе: «То, как Дзюба скинул Тикнизяну — в РПЛ так никто не может»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба и Николас Маричаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Конечно, нужно похвалить Михаила Галактионова. Его «Локомотив» очень ярок по весне. Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно — себя не запускает. А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык — игру головой, скидки — его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.
Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скиду на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел.
Ну какой брак в передачах! Где культура паса? Сплошное бескультурье. И эти бесконечные передачи назад и поперек, даже когда футболистов никто не прессингует... Ну где нестандартные ходы? Все предсказуемо. Многие действует стереотипно. Ну ты уже заранее знаешь, что Чистяков отдаст ближнему — Алипу, а не станет обострять. Ну почему бы не попытаться по бровке запустить партнера? Нет, не рискует... Да, сейчас мы не играем в еврокубках. Но «Зенит» все равно стремится к тому, чтобы соответствовать европейскому уровню», — сказал Орлов «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. На его счету 8 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

25 мая «Локомотив» подписал новый контракт с 34-летним россиянином до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Президент «Торпедо» Савин: «Я охреневаю от судейства в РПЛ»
Орлов — об Абаскале в «Спартаке»: «Как же Соболев его подвел. Пора взрослеть!»
Кротов заявил, что в «Пари НН» рады ничьей со «Спартаком»: «Это очко может стать для нас золотым»
Орлов: «Мне жаль карьеру Бакаева. Он не рассчитал свои силы, перейдя в «Зенит»
«Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Орлов: «Малком уйдет из «Зенита». Он игрок сборной Бразилии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — об Абаскале в «Спартаке»: «Как же Соболев его подвел. Пора взрослеть!»

Президент «Торпедо» Савин: «Я охреневаю от судейства в РПЛ»