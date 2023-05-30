Орлов о Дзюбе: «То, как Дзюба скинул Тикнизяну — в РПЛ так никто не может»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Конечно, нужно похвалить Михаила Галактионова. Его «Локомотив» очень ярок по весне. Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно — себя не запускает. А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык — игру головой, скидки — его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.

Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скиду на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел.

Ну какой брак в передачах! Где культура паса? Сплошное бескультурье. И эти бесконечные передачи назад и поперек, даже когда футболистов никто не прессингует... Ну где нестандартные ходы? Все предсказуемо. Многие действует стереотипно. Ну ты уже заранее знаешь, что Чистяков отдаст ближнему — Алипу, а не станет обострять. Ну почему бы не попытаться по бровке запустить партнера? Нет, не рискует... Да, сейчас мы не играем в еврокубках. Но «Зенит» все равно стремится к тому, чтобы соответствовать европейскому уровню», — сказал Орлов «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. На его счету 8 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

25 мая «Локомотив» подписал новый контракт с 34-летним россиянином до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.