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Сегодня, 21:31

Орлов высказался о возможном возвращении к системе «весна-осень» в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о возвращении системы «весна-осень» в РПЛ.

«Переход на систему «весна-осень» — это глупость. Популистские дела. Лишь бы что-то поменять. Игры будут в те же дни. Только названия разные! Биологические часы наших футболистов выстроились под систему «осень-весна». Для чего возвращаться на «весна-осень»? Для чего эти эксперименты? Название ничего не меняет. Главное — содержание, игра, индивидуальное мастерство игроков», — приводит слова Орлова Sport24.

Переход на систему «осень-весна» в РПЛ был совершен в сезоне-2012/2013.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-orlov-o-vozmozhnom-vozvrashchenii-k-sisteme-vesna-osen-glupost-populistskiye-dela-nazvaniye-nichego-ne-menyayet
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Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
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