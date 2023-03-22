Орлов высказался о возможном возвращении к системе «весна-осень» в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возвращении системы «весна-осень» в РПЛ.

«Переход на систему «весна-осень» — это глупость. Популистские дела. Лишь бы что-то поменять. Игры будут в те же дни. Только названия разные! Биологические часы наших футболистов выстроились под систему «осень-весна». Для чего возвращаться на «весна-осень»? Для чего эти эксперименты? Название ничего не меняет. Главное — содержание, игра, индивидуальное мастерство игроков», — приводит слова Орлова Sport24.

Переход на систему «осень-весна» в РПЛ был совершен в сезоне-2012/2013.