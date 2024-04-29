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Сегодня, 20:15

Орлов: «Венделу, Клаудиньо не хватает мотивации? Они таких зарплат нигде не получали!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал бразильских игроков «Зенита».

— Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в «Зените», они нигде больше не видели. На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты — работайте! Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике. Я же вам сказал уже про Мостового. Ну за столько лет можно же было хотя бы один финт выучить, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» потерпел поражения в двух последних матчах в РПЛ — в перенесенном 21-м туре сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2), а в 26-м туре проиграли «Динамо» (0:1).

«Зенит» (50) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар» (50), занимающий второе место.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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