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Сегодня, 13:48

Орлов заявил, что Абаскалю нужно дать время

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комменатор Геннадий Орлов высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, как поведут себя руководители «Спартака», но Абаскалю нужно дать время. Под его руководством осенью «Спартак» очень хорошо играл. Значит, что-то утерялось. Может, неопытный, не знал, как провести эти 104 дня перерыва. У них сейчас физический провал. Выстраивание учебно-тренировочного процесса — серьезная тренерская работа. Для этого надо быть очень опытным. Абаскалю и его окружению надо сделать выводы, по какой причине у команды спад. Если у него нет программы по выходу из кризиса, зачем ему работать?» — приводит слова Орлова Sport24.

После 23 матчей «Спартак» с 45 очками занимает 3-е место в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-23-orlov-abaskalyu-nuzhno-dat-vremya-no-yesli-u-nego-net-programmy-po-vykhodu-iz-krizisa-zachem-yemu-rabotat
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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