Орлов заявил, что Абаскалю нужно дать время

Комменатор Геннадий Орлов высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, как поведут себя руководители «Спартака», но Абаскалю нужно дать время. Под его руководством осенью «Спартак» очень хорошо играл. Значит, что-то утерялось. Может, неопытный, не знал, как провести эти 104 дня перерыва. У них сейчас физический провал. Выстраивание учебно-тренировочного процесса — серьезная тренерская работа. Для этого надо быть очень опытным. Абаскалю и его окружению надо сделать выводы, по какой причине у команды спад. Если у него нет программы по выходу из кризиса, зачем ему работать?» — приводит слова Орлова Sport24.

После 23 матчей «Спартак» с 45 очками занимает 3-е место в РПЛ.