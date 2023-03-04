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Сегодня, 14:49

Орлов заявил, что Дзюба точно поможет «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Популярный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба пока, все-таки, не готов. Но он подготовится через матчи. Ему нужно привыкнуть к своим партнерам, найти взаимопонимание. Артем точно поможет «Локомотиву», я в этом не сомневаюсь. А «Локомотив» оставляет сейчас хорошие впечатления. Галактионов — молодец», — приводит слова Орлова Sport24.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-orlov-dzyuba-tochno-pomozhet-lokomotivu-yemu-nuzhno-privyknut-k-svoim-partneram
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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