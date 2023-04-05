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Орлов: «Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.

«Для нас журналистов — это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола. А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание... Одним нравится, другим — нет. Это все имеет право на жизнь», — приводит Sport24 слова Орлова.

Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года. Он управлял московским клубом 18 лет.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-orlov-fedun-i-yego-supruga-vystupleniyami-populyariziruyut-spartak-i-budorazhat-umy
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Зарема Салихова
Леонид Федун
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