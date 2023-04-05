Орлов: «Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.

«Для нас журналистов — это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола. А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание... Одним нравится, другим — нет. Это все имеет право на жизнь», — приводит Sport24 слова Орлова.

Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года. Он управлял московским клубом 18 лет.