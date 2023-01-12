Орлов заявил, что Гаранин развалил «Сочи»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал бывшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина.

«Где сейчас Гаранин? Он фактически развалил «Сочи». Вместо того, чтобы сохранить подчерк, который был у Федотова, он начал отодвигать Нобоа, а флангового защитника Терехова, который играя на этой позиции начал вызываться Карпиным в сборную, Гаранин решил сделать игроком середины поля. Что ж ты делаешь? Терехову не 20 лет. Это говорит о том, что тренер безграмотный, не понимает футбольных законов. Приглашают молодых тренеров. А у Гаранина оказывается еще нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы», — приводит слова Орлова Sport24.

Он также поделился мнением, что при новом тренере Курбане Бердыеве «Сочи» не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблице РПЛ.

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев, а в январе вернулся в красноярский «Енисей».

«Сочи» в 17 турах РПЛ набрал 25 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в марте.