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Орлов: «Я ничего плохого про Красножана не сказал. Наоборот! Обидно, что Смородская его уволила»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подчеркнул, что он не обвинял бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Красножана в сдаче игры «Анжи».

«Многие зацепились за мои слова про Красножана? Послушайте, я ничего плохого про него не говорил! Мне очень обидно за него. Смородская его незаслуженно выгнала. Просто ей что-то про него там рассказали... Но если что-то и было у него в Нальчике когда-то, то это могло идти не от него, а от его патрона. Но это лишь догадки... Отсюда и мой пассаж про республики. А Смородской что-то там наговорили», — сказал Орлов.

Юрий Красножан, Геннадий Орлов, Сергей Ташуев. Геннадий Орлов: «Меня не так поняли. В РПЛ договорняков нет!»

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Геннадий Орлов
Юрий Красножан
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