Орлов: «Сейчас Дзюба — лучший форвард РПЛ. Опасен для «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который забил шесть голов в четырех играх РПЛ.

— Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно. Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет. Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.

Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу.