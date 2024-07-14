Орлов: «Глушенков играет в касание. Разве Соболев так может? Вчерашний день»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок России в интервью «СЭ» вновь высказал свое мнение о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не подходит команде Сергея Семака.

— Кассьерра сегодня не забил. Может быть, немного не попал в игру. Семак же говорит, что ему нужен силовой нападающий. Кассьерра умеет поражать ворота, этого у него не отнять. Техничный парень, а в борьбу идет не слишком охотно. Такой тип форварда.

Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре кокой Соболев? Зачем он нужен питерцам? Вы видели, как Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный! Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»... В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист! Для меня Соболев — вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все.

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