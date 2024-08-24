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Сегодня, 21:15

Орлов: «Станкович — тренер. «Спартак» — конкурент «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

— Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде — все быстренькие, техничные. Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции. Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее. Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру.

В «Спартаке» помимо Барко понравился Бонгонда. Угальде хоть и не забил, но был активен, напрягал защитников. Важно, что при Станковиче команда играет быстро, часто в одно касание, ребята хорошо готовы физически, прессингуют. Правда, есть и те, кто выпадает из игры. Например, Зобнин. Денисов — слабое звено. Пруцев не убедил.

Станкович сегодня доказал, что он тренер. Поставил быстрый и агрессивный футбол. Всех тихоходов убрал, тех, кто не вписывается в модель его игры, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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