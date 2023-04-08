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Сегодня, 20:09

Орлов заявил, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, находится ли «Спартак» в кризисе этой весной.

«У «Спартака» нет кризиса, команда играет. У них постоянно преимущество по моментам. Не хватает в завершении. В матче с «Уралом» Бальде мог один решить. Нет доводки до нужных кондиций. Она должна произойти, и, конечно, она произойдет. Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Да нет. Как они могут бороться за чемпионство, если они не могут забить?» — приводит слова Орлова Sport24.

На момент первого тайма счет в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» — 1:1. Счет открыл Александр Соболев на 7-й минуте. На 37-й минуте Арсен Захарян сравнял счет.

После 21 матча «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Лидирует — «Зенит» (51 очко). Второе место занимает «Ростов» (44 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-08-orlov-kak-spartak-mozhet-borotsya-za-chempionstvo-yesli-oni-ne-mogut-zabit
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