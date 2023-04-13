Орлов заявил, что у «Спартака» в игре сплошные проблемы

Популярный комментатор Геннадий Орлов обозначил имеющиеся проблемы «Спартака».

«У «Спартака» в игре сплошные проблемы. Сзади — проходной двор. Меня удивил Егор Титов, который предложил вернуть Жиго. Более авантюрного футболиста трудно представить! Когда Жиго играл вместе с Джикией, «Спартак» был на 9 месте в чемпионате. Но, зато, они очень нравились президенту клуба и его окружению. Что касается Селихова, то его, в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают. Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах. Поэтому у «Спартака» сплошные проблемы. Но есть дух. Тренер работает хорошо. Но сейчас спустились на третье место», — приводит слова Орлова Sport24.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 турах. В последних пяти матчах во всех турнирах команда не одержала ни одной победы (3 ничьи, 2 поражения).