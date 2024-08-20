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Сегодня, 12:31

Орлов: «В матче с «Химками» Семак усилил игру «Зенита» заменами»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (1:1).

— По такой игре «Зенит», конечно, может быть доволен ничьей. Гости ушли от поражения в концовке. Нужно понимать, что питерцы получили два существенных психологических удара. Сначала потеряли Вендела, теперь выбыл из строя Глушенков...

По сути, сине-бело-голубым пришлось играть против «Химок» без двух лидеров. В какой-то момент на позиции центрфорварда начал действовать Педро. Матч показал: бразилец комфортнее себя чувствует на фланге, ярче себя там проявляет.

Считаю, Семак усилил игру команды заменами. Футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, пришлись ко двору. Имею в виду Ерохина, Мостового. Неплохо смотрелся Сергеев. Хорошо, что у тренера есть такой резерв. И это, кстати, касается не только «Зенита». Вы же видели, что победу «Локомотиву» в дерби с ЦСКА принесли Сарвели и Тикнизян, которые в начале встречи остались в запасе.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
Геннадий Орлов
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