Орлов заявил о договорных матчах в российском футболе

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру. Но эти республики, знаете... Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Орлов добавил, что когда владелец «Анжи» Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, то в самолете ему все рассказали.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Федорищев передал в правоохранительные органы сведения о коррупции в российском футболе и написал заявление по факту работы агентских групп.

13 декабря Федорищев рассказал «СЭ», что пообщался с агентом Павлом Андреевым. Он отметил, что разговор был продуктивным.