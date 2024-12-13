Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:59

Орлов заявил о договорных матчах в российском футболе

Камила Абдурахманова
Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

Алексей Хомич и&nbsp;Лев Филатов. «Болевой точкой нашего футбола стали договорные матчи»

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру. Но эти республики, знаете... Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Орлов добавил, что когда владелец «Анжи» Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, то в самолете ему все рассказали.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Федорищев передал в правоохранительные органы сведения о коррупции в российском футболе и написал заявление по факту работы агентских групп.

13 декабря Федорищев рассказал «СЭ», что пообщался с агентом Павлом Андреевым. Он отметил, что разговор был продуктивным.

Вячеслав Федорищев
Геннадий Орлов
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Mash: «Крылья» расстанутся с Осинькиным и поменяют руководство клуба летом 2025 года
Федорищев — о футболе: «Мы еще увидим много приятных для болельщиков событий, которые по-настоящему изменят ситуацию»
Федорищев — о футболе в Самаре: «Будем развивать и показывать хороший уровень игры»
Гаджиев — о заявлении Федорищева: «Губернатор, не зная броду, полез в воду»
Гаджиев считает возможным возвращение Хачатурянца в российский футбол
Федорищев — о сатирической песне про себя: «Могу только это опубликовать и улыбнуться. Талантливые люди у нас живут»
Сегодня
Вчера
Неделя