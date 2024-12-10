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Сегодня, 03:31

Ороз: «Жизнь в России кажется мне отличной, рад находиться здесь»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал о выступлении в самарском клубе.

— Конечно, мой переезд в Россию из Европы был обдуманным, — приводит слова Ороза Metaratings.ru. — Здесь я уже четыре месяца, и я счастлив в России. «Крылья Советов» — это одна большая семья. Мы все дружим, ребята приняли меня отлично. Так что сейчас жизнь в России кажется мне отличной, я рад находиться здесь. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Я тоже не знаю, что будет через три года, но пока я здесь.

— Какое впечатление произвели на тебя Самара и Россия?

— Мне все очень нравится! Вся моя семья происходит из Хорватии и Боснии. Конечно, наши страны не похожи на сто процентов, но у них все равно много общего. Языки похожи между собой, еда тоже очень вкусная. Так что я счастлив в России.

— Уже успел попробовать Жигулевское пиво?

— Да, наш тренер по физподготовке дал мне попробовать, мне оно очень понравилось. Конечно, мы спортсмены, но на досуге можем себе такое позволить.

В текущем сезоне 24-летний австриец провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings
ФК Крылья Советов (Самара)
Доминик Ороз
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