Осинькин может быть уволен из «Крыльев Советов» на следующей неделе

По информации «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может покинуть свой пост на следующей неделе после заседания совета директоров клуба.

Также на мероприятии планируется обсудить работу спортивного отдела. Руководство самарцев не устраивают результаты команды в нынешнем сезоне.

17 августа «Крылья Советов» потерпели поражение от московского «Динамо» в выездном матче 5-го тура РПЛ со счетом 0:1. После 5 туров у самарской команды 4 поражения и 1 победа при разнице мячей 3-11.

Одним из кандидатов на замену Осинькину является Сергей Юран, последним местом работы которого был «Пари НН». Специалист возглавлял нижегородцев с апреля 2023 по апрель 2024 года.

59-летний Осинькин работает в «Крыльях» с 2020 года. Под его руководством команда выщла в РПЛ по итогам сезона-2020/21 и стала финалистом Кубка России в том же сезоне.