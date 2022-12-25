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Сегодня, 13:50

Осинькин: «Надеемся, что у нас получится сделать Сычевого сильнее. У него достаточно положительных качеств»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» возможные риски при переходе нападающего Владимира Сычевого.

«Риски есть всегда. Даже со сверхопытным футболистом существуют риски при переходе. Мы всегда старались сделать футболиста сильнее, чтобы он прогрессировал. Надеемся, что у нас получится это сделать и Сычевым. Положительных качеств для того, чтобы он и дальше был бомбардиром — достаточно», — сказал Осинькин «СЭ».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. 20 декабря в «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой перейдет в «Крылья Советов».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.

Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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