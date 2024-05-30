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Осинькин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ сезона-2023/24

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выделил работу экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича в прошедшем сезоне РПЛ.

«По первой части чемпионата Ивич — безоговорочный «номер один». Карпин показал очень хорошие полтора-два месяца после возобновления сезона, но на протяжении 30 туров его команду бросало то в жар, то в холод. В концовке чемпионата выстрелило «Динамо» с шестью победами подряд... Трудно выбрать. Наверное, я бы выделил Ивича. Но он уже не в чемпионате, поэтому его нельзя было назвать лучшим», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Ивич тренировал «Краснодар» с января 2023-го по март 2024 года. Под его руководством «быки» провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, потерпели десять поражений и 11 раз сыграли вничью.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Игорь Осинькин
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