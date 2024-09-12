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Сегодня, 08:45

Осинькин: «Если сходить с ума после поражений от «Зенита» и «Спартака», можно не дожить до конца сезона»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил неудачный старт команды в этом сезоне.

— После трех поражений кряду на старте сезона и 10 пропущенных мячей вы внешне на пресс-конференциях выглядели довольно спокойным. Делали скидку на силу соперников — «Зенита», «Ростова» и «Спартака»?

— Знаете, если сходить с ума после поражений от «Зенита» и «Спартака», то до конца сезона можно просто-напросто не дожить из-за нервного истощения. Да и «Ростов» на тот момент был в очень хорошей форме.

Вы просто поднимите статистику. Разве «Крылья» раньше регулярно обыгрывали питерцев и красно-белых? Да, отбирали очки, но не так часто. Чтобы удачно сыграть с «Зенитом» и «Спартаком», в первую очередь нужно, чтобы эти соперники находились не в оптимальном состоянии. Но, согласитесь, на стартовом отрезке питерцы, москвичи, да и дончане были, как говорится, в полном порядке. А в пятом туре нам еще и «Динамо» досталось (0:1).

— Но только ли дело в непростом календаре на старте сезона?

— Нет, конечно. Мы столкнулись с кадровыми проблемами. От нас ушло много футболистов, в том числе и те, которых можно назвать ключевыми, — Горшков. Салтыков. Из-за травм не могли рассчитывать на Рахмановича, Гарре.

Мы собирались усиливаться. Клуб провел достаточно большую работу, понимая наши проблемы. Постоянно находимся на связи с руководством, никаких претензий нет и быть не может.

Но мы не хотели брать игроков только для количества. Нужны были качественные исполнители, которые реально способны усилить «Крылья». Не всех из них пока смогли интегрировать в нашу игру. Некоторые только-только к нам присоединились. То есть прошло семь туров, а, допустим, Ваня Сергеев и Ороз не провели за самарцев еще ни одной встречи. Томас Гальдамес сыграл только четыре полных матча. А перед этим практически не тренировался. Фактически чилиец набирал форму уже через игры. В общем, речь идет не об одной проблеме, а о целом комплексе.

— Что еще сказалось на неудачных результатах?

— Фернандо Костанца переболел пневмонией. Гарре получил травму в игре с «Ростовом» и только-только набирает форму. В стартовый состав он в этом сезоне пока не попадал... А для нас это такие же лидеры, как для «Зенита» Глушенков и Вендел. Когда эти футболисты выбыли из строя, чемпион страны, если заметили, играл уже не так ярко и эффективно. Так и в «Крыльях». Без Гарре, Фернандо Самаре объективно тяжело. Бейл пропустил последние три тура — это тоже, конечно, потеря, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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