Осинькин: «Сейчас задача «Крыльев Советов» — 33 очка»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на чемпионат России в сезоне-2023/24.

«Сейчас задача — 33 очка. А потом все остальное. Именно это количество очков позволит «Крыльям» остаться в РПЛ. А потом все остальные задачи», — сказал Осинькин «СЭ».

После ничьей с «Локомотивом» в 4-м туре чемпионата России (1:1) «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина».