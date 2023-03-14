Осинькин: «Новички «Крыльев Советов» еще не полностью прошли адаптацию»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об адаптации новичков в команде.

«Наши новички не прошли еще полностью адаптацию. Так быстро это не бывает. Мы должны понимать, что товарищеские матчи, разговоры — это все одно. Только в официальных матчах можно по-настоящему стать частью команды», — приводит слова Осинькина Sport24.

В зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» перешли защитник Николай Рассказов, полузащитник Александр Зуев, а также нападающие Владислав Шитов, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре.