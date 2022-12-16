Осинькин — о возможном уходе лидеров: «Минимальная степень готовности к таким ситуациям есть всегда»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева зимой.

«Мы прекрасно понимали, что в любой момент возможен уход наших лидеров. Тем не менее мы всегда хотели бы видеть их в нашей команды подольше. Минимальная степень готовности к таким ситуациям есть всегда, а конкретика будет только по факту», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.