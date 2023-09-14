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Сегодня, 14:30

Осинькин объяснил, что случилось с Писарским в «Крыльях Советов»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, что случилось в самарском клубе с форвардом Владимиром Писарским, который на момент перехода в команду лидировал в списке лучших бомбардиров РПЛ.

— Вы говорили: «Писарский стал заложником завышенных ожиданий». Что с ним случилось после перехода из «Оренбурга» в «Крылья», до травмы? Почему форвард был лучшим снайпером чемпионата, а потом резко перестал забивать?

— До конца объяснить не могу. Он много забивал в «Оренбурге», и делал это больше, чем говорила статистика по ожидаемым голам. В «Крыльях» тоже стартовал неплохо. Спустя какое-то время оказалось, что все голы, которые Владимир у нас забил, были в Кубке. Вначале мы не обращали на это внимания, поскольку не делили матчи на два турнира, а забивал он сильным соперникам. А потом вдруг оказалось, что в РПЛ он у нас не забивает.

Потом были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нем не назначили пенальти. Все сложилось вместе. И в довершение всего — травма. В таком контексте можно сказать, что удовлетворения его апрельской игрой не было ни у него самого, ни у нас.

Нужна была перезагрузка. Но после травмы, которую Писарский получил в конце сезона, он фактически еще не начал полноценно тренироваться. Сможет ли он как-то пережить, переоценить тот период, как он впишется в нынешнюю команду? Все в его руках. Он всегда хорошо работал и всегда хотел забивать. По страсти и желанию к нему никогда не было никаких вопросов. Но он сейчас в другой команде, и не только она должна подстраиваться под него, но и ему самому надо сделать умные тактические шаги, чтобы почувствовать ее игру и найти для себя те позиции, с которых он будет забивать.

— Писарского показали крупным планом во время матча с «Факелом» на скамейке, и глаза у него были очень грустные. Видно было, что психологическое состояние игрока далеко от идеала.

— Неважно, какие глаза у него на лавке. Главное, чтобы, когда он играл, глаза у него были счастливые и одержимые до голов.

— Марцел Личка в прошлом году говорил, что нацеливал Писарского все время находиться в створе ворот. У вас к нему аналогичные требования? Складывалось впечатление, что в «Крыльях» он стал гораздо больше уходить на фланги и смещаться в глубину.

— Думаю, что все тренеры, с которыми он работал, говорили ему эти слова. И если Личка говорил это Володе, то это не значит, что он все досконально выполнил и не уходил из штрафной. И вообще, правильно ли это — все время быть в штрафной? Может, на каком-то этапе надо быть более разнообразным? Вопрос серьезный, требующий большого исследования, ответить на него не так просто, как кажется. А общими словами — находись в штрафной и будешь забивать — сказать легче всего, но это так не работает. Просто о Личке и его словах написали первыми, а о нас — вторыми, и теперь вот мы отмазываемся, ха-ха!

Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года, он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за самарцев во всех турнирах, причем форвард забил все голы в FONBET Кубке России и ни одного — в РПЛ.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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