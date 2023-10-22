Осинькин объяснил, почему Ломаев не сыграл с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил выбор стартового состава на матч с «Зенитом» (1:3) в 12-м туре РПЛ.

— Ломаев сегодня остался в запасе, Писарский не попал в старт и вышел на замену в конце матча, назовете причину?

— Ломаев вернулся из Сербии с травмой плеча. В матчах после его травмы играл Богдан Овсянников. Это конкуренция. Когда восстановится Иван, поймем, кто сильнее. У нас еще есть Фролов.

Что касается Писарского, еще в мае прошлого года у него была травма голеностопа, он пропустил три месяца. Сейчас эта травма напоминает о себе, даже во время двухнедельной паузы на матчи сборных он не тренировался неделю. Он уже набирает форму. В Кубке пока совершенно без подготовки и чуть подлечившись он уже сыграл один из матчей, — сказал Осинькин.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.