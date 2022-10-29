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Сегодня, 14:05

Осинькин объяснил, почему Ломаев перестал попадать в стартовый состав «Крыльев Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему основной вратарь команды Иван Ломаев перестал попадать в стартовый состав.

«У нас долгое время в воротах играл Ломаев. Сейчас надо было провести ротацию и работу над ошибками. Все-таки у нас в команде не один вратарь, а несколько. Поэтому последние встречи играл Богдан Овсянников. За это время Ломаев чуть-чуть приболел. Но на последний матч в Екатеринбург он прилетал уже здоровым», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Последние три матча «Крыльев Советов» в воротах команды играет 23-летний Богдан Овсянников. Ломаев попал на скамейку запасных после поражения от «Спартака» (2:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-kry-l-ev-sovetov-ob-yasnil-pochemu-lomaev-perestal-popadat-v-startovy-j-sostav/

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