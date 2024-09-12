Осинькин объяснил, почему Писарский мало забивал в «Крыльях»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, почему самарцы отдали в аренду в «Сочи» нападающего Владимира Писарского.

— Вы отдали в аренду в «Сочи» Писарского, который здорово сейчас смотрится в ФНЛ: три гола и одна результативная передача в четырех турах. Почему у него не получилось в «Крыльях»?

— Наверное, в стилевом плане для нашей игры нужен немного другой нападающий. Писарский — интересный форвард, игрок штрафной площади, умеет угадать, где окажется мяч, способен продавить защитника, нестандартно сыграть. Но «Крылья» заточены все-таки на другой футбол. Мы не делаем такого огромного количества прострелов и навесов, после которых Владимир может проявить свои сильные качества. Видимо, тут и кроется причина его не самой высокой результативности.

Вместе с тем должен заметить, что он всегда хорошо работал, не опускал рук. Выполнял тренерские требования, пытался меняться. Но что-то не получалось. Там и травмы вмешивались. В общем, решили, что ему сейчас надо перезагрузиться, вновь почувствовать голевой инстинкт в другом клубе, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».