Осинькин объяснил, почему Зиньковский не попал в стартовый состав «Крыльев» на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Антона Зиньковского в стартовом составе на матч с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 18.30 по московскому времени. Ранее команды опубликовали стартовые составы на матч. 28-летний Зиньковский, арендованный самарцами у «Спартака», начнет встречу на скамейке запасных.

«Антон Зиньковский был под вопросом. Он вышел с травмой в Махачкале, как и Сергеев с Бейлом. Мы не могли потерять еще и их. Зиньковский не в старте, но он готовится», — цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»