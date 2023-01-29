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Сегодня, 14:30

Осинькин объяснил, зачем «Крылья» подписали Рассказова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» оценил перспективы новичка команды, экс-защитника «Спартака» Николая Рассказова.

— В пятницу «Крылья» объявили о подписании защитника Николая Рассказова. Чем вас привлек теперь уже бывший игрок «Спартака»? В чем его сильные стороны?

— Николай — квалифицированный защитник. Он имеет опыт выступлений не только за топовый российский клуб на внутренней арене, но и в еврокубках. Мы понимали, что Рассказов сможет сделать нас сильнее.

— Вам не кажется, что по ходу этого сезона, когда Рассказов потерял место в составе «Спартака», он попал в некую психологическую яму?

— Первая часть чемпионата, наверное, была для Николая не очень удачной. Но в его возрасте (Рассказову 25 лет. - Прим. «СЭ») это ни о чем не говорит. Ему просто надо найти свою команду, немного перезагрузиться. У Рассказова есть все, чтобы перезапустить свою карьеру на другом уровне.

— Cправа в обороне у вас играют Бейл и Костанца. Разве эта позиция в «Крыльях» не укомплектована? Выдержит ли такую конкуренцию Рассказов?

— Действительно, у нас хватает людей, которые способны играть справа в защите. Но из-за определенных травм в ближайших турах Костанца, видимо, будет действовать в опорной зоне. Кроме того, лучше иметь полный комплект футболистов, чем страдать от форс-мажоров. В прошлом году из-за того, что некоторые игроки оказались в лазарете, мы недосчитались очков.

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ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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