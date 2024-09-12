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Сегодня, 10:15

Осинькин объяснил, зачем «Крылья» пригласили Песьякова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря команды Сергея Песьякова.

— Почему решили пригласить в «Крылья» Песьякова? Прежде всего из-за его игры ногами?

— Сергей — довольно стабильный вратарь. В организации нашей игры очень важна роль голкипера и его умение играть ногами. Песьяков и в человеческом плане нам подходит. Он по своей натуре лидер. Обязательно нам поможет. Да уже помогает, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ»

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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