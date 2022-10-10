Осинькин об ошибке Сухого в матче с «Краснодаром»: «Очки никто не вернет. Но нужно забыть про этот эпизод»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ЭСК признать ошибочным незасчитанный гол в ворота «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ (0:0).

«Конечно, это обидно. Там были и моменты с карточками не очень понятными. Нужно уже забыть про этот момент. Мы сыграли уже следующую игру. На мой взгляд, там еще и пенальти был. Но уже не имеет смысла об этом говорить. Очки нам никто не вернет», — сказал Осинькин «СЭ».

7 октября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» на 81-й минуте матча 11-го тура против «Краснодара», который состоялся 3 октября в Самаре.