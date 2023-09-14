Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Осинькин: «Хотим сохранить Гарре в «Крыльях». Не знаю, откуда взялись слухи про «Зенит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Бенхамин Гарре.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о том, как клуб приобрел аргентинского нападающего Бенхамина Гарре, и прокомментировал ажиотаж вокруг него.

— Как вы приобрели Гарре, на которого уже облизываются топ-клубы? И можно ли уже назвать 23-летнего аргентинца новым лидером команды?

— По качеству игры мы обязаны его так назвать. Он влияет на игру, с ним и без него она строится по-разному. Мы понимали, что нужен крайний полузащитник. При наличии Ежова чуть больше искали правоногого. Такого крайнего хава, который был бы аналогом Зиньковскому.

Но когда сузили круг наших кандидатов до трех, то получилось, что два из них были левшами. Как-то много их оказалось в Аргентине. И решили все-таки постараться совместить Ежова и Гарре — понимая, что он может в определенных ситуациях играть и слева, и «десятку». Мы понимали, что видим в новичке то, что нам нравится. И решили рискнуть, хотя обоим чуть-чуть удобнее на позиции правого полузащитника. А они оба — наши лидеры. Пока получается их обоих размещать на поле. Были бы качественные футболисты — а место мы им найдем.

— Ходят разговоры, что зимой Гарре может уйти в «Зенит». Есть ли такая опасность, и если да, то пытаетесь ли его разубедить?

— Разубедить, чтобы человек не уходил в «Зенит»... Любой футболист, который приезжает из Аргентины в «Крылья Советов», в душе, наверное, немного будет рассматривать наш клуб как трамплин. И я не смогу ему сказать: «Останься здесь на всю жизнь».

— Ну, зачем на всю жизнь. Например, еще на год.

— Мы бы этого очень хотели. Кстати, не знаю, откуда взялись разговоры про «Зенит». Пару раз читал это в прессе, но там больше дезинформации, чем реальной информации. Могу сказать, что к нему действительно есть интерес, но нам хотелось бы, чтобы он пробыл у нас чуть больше чем до зимы.

Сейчас, надеюсь, мы его сохраним, до закрытия трансферного окна осталось уже совсем немного. К зиме — надо смотреть, там это будет зависеть от многих факторов. В том числе от него, от уровня его игры и от того, кто проявит к нему интерес. Это должно быть выгодно «Крыльям Советов» в финансовом плане — мы не можем отпустить Гарре просто так. Если будет очень сильное по деньгам предложение, тогда наше руководство будет все взвешивать и решать. Но сейчас говорить об этом рано.

— Правда, что летом губернатор Дмитрий Азаров наложил вето на продажу Гарре в ПАОК за семь миллионов евро?

— Слышал об интересе греческого клуба, как и некоторых других. Но о финансовых и прочих деталях лучше спрашивать генерального директора. Сам я этого предложения не видел.

— Гарре сказал про вас: «Он для нас как отец». Как вам для него, иностранца, удается таким быть?

— Он — профессионал, который очень любит футбол и, наверное, смог бы найти общий язык с любым тренером. Профессионал в образе жизни, поведении, желании развиваться и быть частью команды. Гарре не такой уж простой, немного закрытый человек, для которого очень важна семья, она всегда с ним. Все свое время он посвящает или работе, или семье. Парень много тренируется, дополнительно занимается, внимательно слушает, задает вопросы...

Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в январе 2023 года. Форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за самарцев во всех турнирах.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
0
Читайте также
Худший старт гранда КХЛ за 15 лет. СКА проиграл три матча подряд и не попадает в плей-офф
«Кибиб, брат-мусульманин, помоги всем». Чимаев снова без причины наехал на Хабиба
Экс-советник Кучмы: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Осинькин: «С «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы»
«Балтика» арендовала полузащитника ЦСКА Бистровича
Осинькин о «Крыльях Советов» на третьем месте в РПЛ: «Не ждал, что будем так высоко, но дальше будет сложнее»
«Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина
Черчесов о Ромащенко в «Ахмате»: «Мы многое прошли вместе. Желаю ему удачи в новой роли»
Кечинов: «Наш чемпионат деградирует — надо серьезно думать об уходе в Азию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин ответил на вопрос о задержках по зарплате в «Ростове»

Карпин — о реакции врача «Локомотива» на слова о здоровье Пиняева: «Видимо, дыма без огня не бывает»