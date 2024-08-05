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Сегодня, 22:37

Осинькин ответил на вопрос об усилении «Крыльев» после четырех поражений кряду

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос об усилении команды после неудачного начала сезона.

Ранее самарцы разгромно уступили «Спартаку» (0:3) в 3-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение кряду. На старте сезона команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

— Вы сказали про усиление. Есть разговор про Игоря Дмитриева из Спартака...

— Тут можно уже сильно не скрывать. Этот вопрос очень тщательно прорабатывается. Но пока не решен. Надеемся, что у нас станет сильнее. Вот даже сегодня была ситуация, когда он бы нам пригодился.

— Новый глава региона любит футбол так же, как прежний? Общались ли вы с ним, обсуждали ли проблемы?

— Он пока только исполняющий обязанности. Он понимает важность клуба для Самарской области. Те проблемы, что есть, не сейчас появились — они были, накопились за предыдущие годы. За время своей работы он приезжал к нам на базу, мы с генеральным директором общались, обозначили наши проблемы. Руководство клуба неоднократно с ним встречалось, обсуждало наши нужды. Понимание, что клуб нужен, и как его поддерживать, у руководителя региона есть и останется, — сказал Осинькин после матча.

В следующем матче самарцы сыграют дома против «Факела» 11 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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