Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:55

Осинькин ответил, повлиял ли поход в церковь на футболистов «Крыльев» перед победой над «Сочи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ» о том, повалил ли психологически поход в церковь перед матчем 22-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) на самарских футболистов.

«У нас ни в одном матче не было того, чтобы мы были упавшие духом. Весь вопрос в том, что матчи, в которых мы должны были набирать очки или выигрывать, мы почему-то не выигрывали. А о плохом психологическом состоянии те, кто смотрят наши игры, говорить права не имеют. Мы играли достаточно хорошо и в предыдущих играх, просто сегодня мы взяли очки — это отличие от предыдущих матчей. Я бы не сказал, что качество игры было лучше, за исключением одного из матчей с ЦСКА», — сказал Осинькин «СЭ».

Также Игорь Осинькин рассказал об удаче в сегодняшнем матче.

«Фактор удачи всегда есть в спорте, но мы не можем всегда об этом говорить, а нас все время стали к этому подталкивать вопросами. Нам надо сконцентрироваться на игре и сделать так, чтобы результат зависел ни от кого, кроме нас самих», — добавил Осинькин.

В матче 22-го тура РПЛ самарская команда обыграла «Сочи» (2:1). На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Обляков: «Игра была под нашим контролем, создали много моментов»
Ветеран ЦСКА — о футболистах «Химок»: «С ними ничего не сделаешь. Беготней они только могут выигрывать»
ЦСКА приближается к «Спартаку». «Химки» не спас даже четвертый тренер за сезон
«Краснодар» — «Пари НН»: Кривцов сделал дубль
«Краснодар» — «Пари НН»: Кривцов открыл счет в матче
Защитник «Локомотива» Конти: «Вернусь на поле через неделю — две»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Химки»: Карраскаль довел счет до разгромного

«Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ