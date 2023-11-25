Осинькин: «Если Дзагоев попросится на стажировку в «Крылья Советов», мы этот вопрос рассмотрим»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, как отреагирует, если экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев попросится к нему в качестве стажера или помощника.

«Если попросится, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим. Наверное, он не будет в эту цепочку включать журналистов, попросит у меня напрямую», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее появилась информация о том, что 33-летний экс-полузащитник сборной готов стать тренером.